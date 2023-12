Wismar (ots) -Ein Onlinestudium nach dem Abitur ist eine innovative und flexible Möglichkeit, einen staatlichen Hochschulabschluss zu erwerben. Kein NC, keine Wartesemester, kein teurer Umzug - einfach online einschreiben und losstudieren. Das ist bei WINGS möglich, dem renommierten Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar.Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg: Ein Onlinestudium ermöglicht es, das Leben nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Die Möglichkeit, neben dem Job oder einem Praktikum, Vorlesungen von überall aus zu verfolgen, gibt die Freiheit, Berufserfahrung zu sammeln, ohne auf Bildung zu verzichten.Individuelles Lerntempo: Ein Onlinestudium ermöglicht es zudem, das Lerntempo und die optimale Lernzeit selbst festzulegen. Die Vorlesungen bei WINGS etwa sind durchgehend online verfügbar und erfordern keine Anwesenheit zu einer bestimmten Zeit. So entscheiden die Studierenden selbst, wann sie lernen und können dabei ihr eigenes Tempo entwickeln, dies fördert eine tiefgreifende und nachhaltige Aneignung von Wissen.Keine räumlichen Grenzen: Ein weiterer großer Vorteil eines Onlinestudiums besteht darin, dass die Wahl des Studienortes nicht länger durch die Verfügbarkeit von Universitäten oder Fachhochschulen in der Nähe bestimmt wird - ein Wohnortwechsel kann, muss aber nicht sein. Stattdessen öffnen sich die Tore zu vielen, auch weiter entfernten Bildungseinrichtungen.Kosteneffizient und nachhaltig: Durch den Verzicht auf Umzüge und den Zwang, in teuren Universitätsstädten zu leben, werden beträchtliche Kosten eingespart. Onlinestudierende haben so die Möglichkeit, ihr Studium kosteneffizient zu gestalten, während sie dennoch hochwertige Bildung genießen.Insgesamt eröffnet ein Onlinestudium nach dem Abitur eine Welt voller Möglichkeiten. Die Freiheit, den eigenen Bildungsweg zu gestalten, gepaart mit den Vorteilen der Flexibilität, der Erreichbarkeit und der Kosteneffizienz, macht diese Form des Lernens zu einer zukunftsweisenden Option für Abiturienten.Auf Interessierte wartet ein breites Angebot von Bachelor- und Master-Studiengängen von Betriebswirtschaft über Sportmanagement bis hin zu IT-Forensik. Alle Infos zum Online- und Fernstudium bei WINGS gibt es auf wings.de/onlinestudium (https://www.wings.hs-wismar.de/de/werde_experte/online_studieren)Pressekontakt:Pressesprecher: André Senechal | a.senechal@wings.hs-wismar.de | +49 3841 753 7471Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101004/5670259