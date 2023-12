Silvia Weppler übernimmt ab dem 1. Januar 2024 die Position der Chief Financial Officer (CFO) beim globalen Chemieunternehmen OQ Chemicals und befindet sich bereits im Onboarding-Prozess. Sie folgt auf Stefan Schmidt, der nach 15 Jahren das Unternehmen zum 31. Dezember 2023 auf eigenen Wunsch verlässt. Weppler verfügt über zwanzig Jahre Managementerfahrung in den Bereichen Finanzen, Controlling und Digitalisierung in verschiedenen Industriezweigen, zuletzt als Group CFO und Managing Director bei BMTS Technology, Stuttgart.

"Mit Silvia Weppler haben wir eine langjährig erfahrene und ausgewiesene Finanzexpertin als neue CFO gewonnen. Ihr breiter Branchenhintergrund in den Schlüsselbereichen Software, Chemie und Automotive und ihre Expertise in der operativen Steuerung in allen Unternehmensphasen zeichnet sie aus. Silvia Weppler hat nicht nur umfassende Fachkenntnisse, sondern bringt auch wertvolle Erfahrung in der Unternehmensfinanzierung, Digitalisierung, Unternehmenswertsteigerung sowie der Steuerung komplexer Transformationsprogramme und Großprojekte in unser Team", kommentierte Oliver Borgmeier, CEO von OQ Chemicals.

"OQ Chemicals ist weltweit führend im Bereich der Oxo-Chemikalien. Die aktuelle Lage in der chemischen Industrie mit sich rasant verändernden Märkten, steigenden Kosten und technologischem Innovationsdruck ist anspruchsvoll und herausfordernd, aber wir sehen darin auch zahlreiche Chancen und Potenziale", betonte Weppler. "Gemeinsam mit Oliver Borgmeier und dem Leadership-Team werden wir diese Herausforderungen aktiv angehen, um sie flexibel und schnell zu meistern. Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe", ergänzte sie.

Oliver Borgmeier bedankte sich persönlich bei Stefan Schmidt für dessen Engagement und seinen Einsatz über die Jahre: "Besonders in den letzten anspruchsvollen Monaten konnten wir auf seine Expertise und Erfahrung zählen. Ich wünsche ihm im Namen des gesamten Unternehmens alles Gute für die Zukunft."

Über OQ Chemicals

OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter und vertreibt seine Chemikalien in über 60 Ländern. Das Unternehmen ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman. chemicals.OQ.com

