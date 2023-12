Anshof-2: Größer und qualitativ hochwertiger als zunächst gedacht

Anzeige / Werbung

Die von ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) auf Anshof-2 niedergebrachte Bohrung hat in der Zwischenzeit die erdölhaltige Schicht in einer Tiefe von 2.160 Meter erreicht. Anschließend wurde die Bohrung bis auf eine Länge von 2.321 Meter fortgesetzt. Erste Analysen des Bohrlochs deuten an, dass die Bohrung ein größeres und reichhaltigeres Ölvorkommen erschlossen hat als die im Dezember 2022 niedergebrachte Bohrung auf Anshof-3.

Enthaltene Werte: XC0009677409,AU000000ADX9