- CITIGROUP CUTS EUROPEAN AUTO SECTOR TO 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS EUROPEAN INDUSTRIALS TO 'NEUTRAL' - RPT/CITIGROUP RAISES EUROPEAN HEALTH CARE SECTOR TO 'OVERWEIGHT'



- BARCLAYS STARTS 3I INFRASTRUCTURE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 385 PENCE - BARCLAYS STARTS BBGI GLOBAL INFRASTRUCTURE WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 138 P - BARCLAYS STARTS CORDIANT DIGITAL INFRASTRUCTURE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 112 P - BARCLAYS STARTS DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 50 PENCE - BARCLAYS STARTS GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 70 P - BARCLAYS STARTS HICL INFRASTRUCTURE WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 146 PENCE - BARCLAYS STARTS INT, PUBLIC PARTNERSHIPS WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 140 PENCE - BARCLAYS STARTS PANTHEON INFRASTRUCTURE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 106 PENCE - BARCLAYS STARTS SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 95 P - BERENBERG CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2320 (2385) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6600 (6700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 15750 (16050) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2200 PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES REDDE NORTHGATE PRICE TARGET TO 370 (365) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS CRODA PRICE TARGET TO 5300 (6000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CVS GROUP PRICE TARGET TO 1530 (2140) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN ADDS SEGRO TO 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4800 (4400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BIG YELLOW PRICE TARGET TO 1315 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 418 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2750 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GRAINGER PLC PRICE TARGET TO 305 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 730 (675) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 215 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 7000 (6310) PENCE - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 985 (885) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 985 (885) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 195 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1115 (1020) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES ON THE BEACH GROUP TO 'BUY' (HOLD) - MACQUARIE RAISES VIRGIN MONEY TO 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 460 (510) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 50 (130) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 630 (620) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - STIFEL CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 1550 (1650) PENCE - 'BUY' - STIFEL CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 365 (550) PENCE - 'BUY'



- RBC RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 700 (690) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



