Hamburg (ots) -Ulrich Wickert vergibt mit seiner Stiftung auch 2024 wieder einen Journalistenpreis. Der mit insgesamt 24.000 Euro dotierte Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte zeichnet Reportagen und Features aus, die beispielhaft auf die Lebensumstände von Kindern in Entwicklungsländern oder Deutschland aufmerksam machen (Preis Deutschland/Österreich). Außerdem ehrt die Jury mit dem Peter Scholl-Latour Preis die Berichterstattung über das Leid von Menschen in Krisen- und Konfliktgebieten. Ausgezeichnet werden die Sieger:innen auf einer Veranstaltung des Kinderrechtsorganisation Plan International im September nächsten Jahres."Millionen Kinder erleiden körperliche Misshandlungen oder werden ausgebeutet. Da dürfen wir nicht wegsehen", meint Ulrich Wickert. "Darum ist es wichtig, dass Journalisten unabhängig und kritisch über Verletzungen der Kinderrechte berichten. Wenn sie dieses Unrecht sichtbar machen, wird es vielen Menschen oft erst bewusst und sie engagieren sich. Mit dem Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte möchten wir Journalisten ermutigen, die Umsetzung der Kinderrechte mit ihrer Arbeit voranzutreiben."Eingereicht werden können Medienbeiträge in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2023 in Print- oder Onlinemedien, Radio oder TV veröffentlicht worden sind, unter www.ulrich-wickert-stiftung.de. Über die Preisvergabe entscheidet eine hochkarätig besetzte Jury.Ulrich Wickert unterstützt die Projekte von Plan International seit 1995 und ist ehrenamtliches Mitglied des Kuratoriums der deutschen Organisation. 2011 gründete er die Ulrich Wickert Stiftung, die den Journalistenpreis vergibt. Peter Scholl-Latour war Gründungs- und Kuratoriumsmitglied von Plan International Deutschland. Der Sonderpreis mit seinem Namen wird zu Ehren seines besonderen Engagements vergeben.Pressekontakt:Plan International Deutschland e. V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgAntje Schröder, Pressereferentin, Tel. 040 / 60 77 16-281, presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/5670354