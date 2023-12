Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -~ Start des neuen Markenfilms 'DuniyaApneHawale' zeitgleich mit der COP 28, im Einklang mit der Bewegung "Nachhaltig ist erreichbar" des Unternehmens.~Tata Power, Tata Power, eines der größten integrierten Energieunternehmen Indiens, hat einen neuen Markenfilm- 'DuniyaApneHawale' auf den Markt gebracht, der die folgende Botschaft vermittelt: "Umarmen Sie Mutter Erde. Lieben Sie unseren Planeten. Wechseln Sie zu grüner und sauberer Energie."Da Tata Power an seinem Engagement für "Nachhaltig ist erreichbar" festhält, ist dies ein weiterer Schritt, um die Bürger zu inspirieren, einen nachhaltigen Lebensstil zu verwirklichen und die Bedeutung des individuellen Handelns und der Verantwortung für eine saubere, grünere Zukunft zu unterstreichen.Als verantwortungsbewusstes Unternehmen fördert Tata Power die Einführung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der grünen Energie für seinen großen Kundenstamm, einschließlich Unternehmen. Tata Power arbeitet auch daran, einen nachhaltigen Lebensstil für Millionen von Indern durch die breite Einführung erschwinglicher grüner Lösungen wie Solaranlagen auf dem Dach, das Aufladen von Elektrofahrzeugen, solare Mikronetze, Lösungen für den Eigenverbrauch, Wasserkraftwerke, intelligente Hausautomatisierungslösungen zur Förderung der Energieeffizienz und vieles mehr zu verbreiten.Neben den Nachrichten- und Wirtschaftskanälen in Hindi, Englisch, Gujarati, Marathi, Tamil und Kannada ist die Kampagne auch auf digitalen und sozialen Medienplattformen präsent, um die Öffentlichkeit mit ihrer Botschaft zu erreichen.Der Film zeigt die Reise einer Weltkugel und veranschaulicht den Missbrauch und die Schäden, denen unser Planet tagtäglich durch eine Reihe menschlicher Aktivitäten wie Abholzung, Bebauung, Industrialisierung und Urbanisierung ausgesetzt ist. Am Ende seiner Reise ist der Globus verschmutzt und ramponiert, bis zwei Kinder - stellvertretend für die künftige Generation - ihn retten, reinigen und umarmen und damit die Liebe und Fürsorge zeigen, die wir für unseren Planeten aufbringen sollten. Das Video schließt mit einer starken Botschaft: 'Umarmen Sie Mutter Erde. Lieben Sie unseren Planeten. Wechseln Sie zu grüner und sauberer Energie", wobei im Hintergrund die Worte "Hold Me Tight" (Halte mich fest) gesungen werden.Sehen Sie sich den Film an:https://www.youtube.com/watch?v=3sqagRNk5HA (Englisch)https://www.youtube.com/watch?v=2IbqvgylAVM (Hindi)Video Startseite:https://www.tatapower.com/embraceloveswitchsia.aspxTata Power hat sich zum Ziel gesetzt, die beliebteste und vertrauenswürdigste grüne Energiemarke des Landes zu werden. Das Unternehmen plant, bis 2023 70 % seiner Kapazität aus sauberen und umweltfreundlichen Energiequellen zu erzeugen und bis 2045 Kohlenstoff-Nettoneutralität zu erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2297841/Tata_Power.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-power-ruft-alle-dazu-auf-mutter-erde-zu-umarmen-unseren-planeten-zu-lieben-und-zu-gruner-und-sauberer-energie-zu-wechseln-302012398.htmlPressekontakt:Priyanka Kulkarni,+91 98193 93916,priyanka.kulkarni@adfactorspr.comOriginal-Content von: Tata Power, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172902/5670383