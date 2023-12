Unterföhring (ots) -12. Dezember 2023. Für Julia Leischik ist kein Weg zu weit und keine Herausforderung zu groß. Ab Sonntag, 7. Januar 2024, um 18:55 Uhr, macht sie sich mit ihrem Team in den neuen Folgen "Julia Leischik sucht - Bitte melde Dich" wieder auf die weltweite Suche nach vermissten Menschen. In der ersten Folge trifft Julia auf die junge Mutter Linda (36). Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als ihren Vater zu finden. Der in Deutschland stationierte US-Soldat musste kurz nach Lindas Geburt zurück in die USA - die junge Frau hat ihren Vater nie richtig kennengelernt. Trotzdem sagt sie: "Ich habe nie aufgehört an ihn zu denken und er wird immer einen Platz in meinem Herzen haben!" Wird es Julia Leischik gelingen Vater und Tochter endlich zusammenzuführen?"Julia Leischik sucht - Bitte melde Dich": neue Folgen ab 7. Januar 2024, sonntags um 18:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Barrierefrei: Auf Videotext Seite 149 gibt es Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte.Hashtag: BitteMeldeDichPressekontakt:Stella LosackerCommunications & PRNews, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingLaura Stephanphone: +49 (0) 89 95 07 - 11 91email: laura.stephan@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5670407