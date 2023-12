Die Deutsche Telekom hat am Dienstag zwei Neuigkeiten zu verkünden: Zum einen kann sie eine Ausweitung ihrer 5G-Mobilfunkabdeckung vorweisen. Zum anderen wird sie innerhalb einer Kooperation das erste herstellerübergreifende Open-RAN-Netzwerk in Deutschland einführen.Die Deutsche Telekom hat in der Entwicklung ihres Mobilfunknetzes Fortschritte verzeichnet und kann eine Ausweitung ihrer 5G-Mobilfunkabdeckung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...