DJ Bankenfachverband: Summen der Verbraucherkredite gehen 2023 zurück

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Verbraucher nutzten laut einer Studie 2023 weiterhin Kredite für größere Anschaffungen, der Kreditumfang geht aber zurück. Jeder dritte Verbraucherhaushalt verwende regelmäßig Finanzierungen, um Konsumgüter wie Autos, Möbel oder Computer anzuschaffen, so der Bankenfachverband, der die Interessen der Kreditbanken in Deutschland vertritt. Im Schnitt hätten diese Haushalte 1,9 laufende Finanzierungsverträge, so eine aktuelle Untersuchung der Ipsos Marktforschung, die im Auftrag des Verbandes jährlich rund 1.700 Verbraucherhaushalte nach ihren Finanzierungsgewohnheiten befragt habe.

Während der Finanzierungsanteil und die Vertragszahlen im Vorjahresvergleich nahezu konstant geblieben seien, habe sich die gesamte offene Finanzierungssumme um 1.300 Euro auf 11.800 Euro reduziert, also um rund ein Zehntel. "Jeder fünfte Haushalt musste Anschaffungen verschieben oder ganz auf sie verzichten", erklärte der Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, Jens Loa. Hauptgrund dafür seien gestiegene Energie- und Lebenshaltungskosten. Im Schnitt verfügten Nutzer von Finanzierungen über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 3.410 Euro. Dies ist mehr als der bundesweite Mittelwert. Hauptanlass für eine Konsumfinanzierung bleibe die Anschaffung eines Kraftfahrzeugs.

December 12, 2023

