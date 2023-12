Die meistgehandelten Produkte: DAX® Calls gefragt

Der DAX® verweilt heute morgen in der Nähe seines Allzeithochs. Der Index stieg leicht im Vegleich zum Vortagesschluss und erreichte ein bisheriges Tageshoch von 16.837 Punkten. Im Verlauf des weiteren Tages wird noch der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht.

Nach Angaben der Euwax betrachten die Anleger die weitere Entwicklung als vorsichtig optimistisch. In Erwartung auf die morgige Leitzinsetscheidung der FED zählen Knock-Out-Produkte auf amerikanische Indizes zu den meistgehandelten Produkten. Bei den Optionsscheinen fragen Anleger Calls auf den DAX® am meisten nach. Der optimistische Ausblick auf die E.ON-Aktie lockt Anleger in Long-Faktorprodukte auf den Wert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NASDAQ-100 ® Call HD16NY 3,98 16221,73 Punkte 15848,063549 Punkte 37,81 Open End NASDAQ-100 ® Put HC73GP 10,39 16221,73 Punkte 17366,28035 Punkte 14,49 Open End DAX ® Call HD0T1P 9,77 16820,50 Punkte 15854,365415 Punkte 17,20 Open End DAX ® Put HB10S5 2,18 16820,50 Punkte 17005,274297 Punkte 76,97 Open End S&P 500 ® Call HC69XN 4,76 4628,88 Punkte 4119,384874 Punkte 9,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2023; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD14G0 1,55 16820,00 Punkte 17400,00 Punkte 108,13 13.02.2024 DAX ® Call HD04FU 37,56 16820,00 Punkte 13900,00 Punkte 4,48 17.12.2024 DAX ® Call HD0UN1 3,67 16820,00 Punkte 16500,00 Punkte 9,72 19.12.2023 DAX ® Call HC9BRA 17,50 16820,00 Punkte 16100,00 Punkte 9,62 17.09.2024 NASDAQ-100® Put HC7JKZ 2,39 16221,73 Punkte 15500,00 Punkte 62,92 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2023; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC99JZ 13,14 16839,50 Punkte 16034,195053 Punkte 11 Open End DAX ® Long HD05E9 101,26 16839,50 Punkte 16461,157152 Punkte 25 Open End E.ON SE Long HC68UZ 10,67 12,46 EUR 7,454423 EUR 2 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 9,48 282,50 EUR 241,368735 EUR 4 Open End K+S AG Long HC7500 6,14 13,71 EUR 10,296533 EUR 3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.12.2023; 10:50 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!