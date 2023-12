Düsseldorf (ots) -Klüh Cleaning, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, baut ihre Geschäftsführung aus. Seit dem 1. Dezember 2023 ist Andreas Tetzlaff (48) neben Christian Wilms (57) und Daniel Carnol (47) weiterer Geschäftsführer des innovativen Qualitätsanbieters für Gebäudereinigung.In seiner neuen Position wird Tetzlaff für die Vermarktung und Implementierung digitaler Reinigungskonzepte zur weiteren Optimierung des umfassenden Kundenbetriebs, der Leistungserbringung sowie des Einkaufs Sorge tragen."Wir freuen uns sehr, mit Andreas Tetzlaff einen ausgewiesenen Fachmann für den Vertrieb gewonnen zuhaben", erklärt Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung. "Gemeinsam mit seinem Geschäftsführungs-Team wird er den weiteren ambitionierten Wachstumskurs unserer Cleaning-Sparte in den Fokus nehmen und sie nachhaltig und zukunftsweisend für unsere Unternehmensgruppe aufstellen. Wir begrüßen ihn in der Klüh-Familie und wünschen ihm viel Erfolg und Freude bei der Umsetzung seiner vielfältigen Vertriebsaufgaben."Andreas Tetzlaff verfügt über eine langjährige Expertise in der Branche. Zuletzt war er als Geschäftsführer der Gegenbauer Services GmbH sowie der Gegenbauer Aviation Services GmbH für den Vertrieb zuständig, managte Organschaften und Töchterunternehmen und betreute operativ Kunden aus diversen Branchen.Der Cleaning-Geschäftsbereich der Klüh-Gruppe trägt mit Unterhaltsreinigung, Glas- und Fassadenreinigung,Industriereinigung, Grundreinigung, Sonderreinigung oder Außenanlagenpflege zum Werterhalt von Immobilien und Anlagen bei. Hierbei entwickeln die Reinigungsexperten des Qualitätsanbieters kundenindividuelle Konzepte und setzen diese unter Berücksichtigung modernster Reinigungstechniken und -methoden zielgerichtet und kosteneffizient um. Mit nachhaltigen Initiativen im Zusammenspiel mit digitalen Innovationen trägt das Unternehmen zudem dazu bei, dass der Umweltfußabdruck von Kundenunternehmen verbessert wird.Über Klüh:Klüh Cleaning gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.dePressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5670465