Berlin - Die US-Amerikanerin Tricia Tuttle wird ab April 2024 die Intendanz der Berlinale übernehmen. Der Aufsichtsrat der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (KBB) habe dem entsprechenden Vorschlag der Findungskommission zugestimmt, teilte die Bundesregierung am Dienstag mit.



Die kommende Berlinale 2024 wird demnach noch unter der Leitung von Carlo Chatrian und Mariëtte Rissenbeek stattfinden. Tuttle war zuletzt Direktorin des BFI London Film Festival. "Tricia Tuttle bringt 25 Jahre Film- und Filmfestival-Erfahrung mit", sagte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Unter ihrer Leitung habe das London Film Festival nicht nur einen Publikumszuwachs zu verzeichnen, sondern auch international an Profil und Bedeutung gewonnen.



"Sie hat den Herausforderungen der Digitalisierung kreative Strategien entgegengesetzt und das Festival bunter, vielfältiger und zugänglicher gemacht", so Roth.

