ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 17,60 auf 17,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem die Zinserwartungen am Markt in den vergangenen Wochen deutlich gesunken seien, habe er seine Ergebnisschätzungen für die Benelux-Banken nach unten revidiert, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen der niederländischen Vertreter ABN Amro und ING blieben aber attraktiv und preisten diese Veränderungen großteils schon ein. Ekblom bevorzugt dabei die Aktie von ING./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 19:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2023 / 19:48 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

