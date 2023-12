Epic hat im Streit gegen Googles App-Store einen wichtigen Sieg errungen. Wie ein Gericht urteilte, betreibt Google mit dem Play-Store und dessen Bezahlservice ein illegales Monopol. Was das Urteil bedeutet. Dass Googles in seinem Play-Store Umsatzbeteiligungen in Höhe von bis zu 30 Prozent erhebt, stellt ein illegales Monopol dar. Das gilt auch für das dazugehörige Zahlungssystem Play Billing, bei dem der Suchmaschinenkonzern ebenfalls Umsatzbeteiligungen ...

