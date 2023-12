NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hannover Rück mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Das Überschussziel für 2024 liege überraschend nahe am Marktkonsens, schrieb Analyst Philip Kett am Dienstagmorgen nach der Veröffentlichung der Konzernpläne. Üblicherweise sei das Management des Rückversicherers konservativ bei seinen Zielen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 02:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 02:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

