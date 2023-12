BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es "sehr bald" zu einer Lösung bei den Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2024 kommt. Das sagte sie am Dienstag vor einer Fraktionssitzung in Berlin. "Wir haben als Ampel in vielen Situationen in den letzten zwei Jahren bewiesen, dass wir sehr konstruktiv zusammen beraten und Entscheidungen treffen."

Zu möglichen konkreten Maßnahmen wollte sich Haßelmann nicht äußern. Sie war zusammen mit den anderen Fraktionsvorsitzenden der Ampel-Fraktionen SPD, Grünen und FDP am Vormittag zu Gesprächen im Kanzleramt. Dort verhandeln Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP).

Scholz, Lindner und Habeck suchen seit Tagen in Dreiergesprächen nach einer Lösung, wie nach einem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts ein Milliarden-Loch im Bundeshaushalt für 2024 geschlossen werden kann. Scholz hatte sich am Montag zuversichtlich gezeigt, dass die Verhandlungen bald abgeschlossen werden./hoe/DP/mis