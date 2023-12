Mainz (ots) -Das Gefühl der Einsamkeit wird vielen besonders in der Weihnachtszeit bewusst. Die aktuelle Staffel von "Terra Xplore" befasst sich in drei Folgen mit dem Thema. Presenter der aktuellen Staffel ist ZDF-Moderator Eric Mayer. Die Filme der Staffel "Bist du einsam?" sind jeweils sonntags, ab 7. Januar 2024, 18.30 Uhr, im ZDF zu sehen und bereits jetzt in der ZDFmediathek verfügbar."Introvertiert - So stark sind die Stillen"Comedian Moritz Neumeier tritt regelmäßig in ausverkauften Hallen auf. Über sich selbst sagt er, ein introvertierter Mensch zu sein. Wie passt das zusammen? Was introvertiert und extrovertiert überhaupt bedeutet, will Eric Mayer von der Psychologin Prof. Dr. Eva Asselmann von der HMU Health and Medical University in Potsdam wissen. Über die Stärken von introvertierten Menschen spricht Eric mit Neurowissenschaftlerin Friederike Fabritius. Sie sagt, Introvertierte nähmen sich die Zeit zu analysieren, seien länger fokussiert und richteten sich weniger nach dem Außen, sondern nach ihrem moralischen Kompass. Das mache sie beispielweise zu sehr guten Führungskräften. Zu sehen am Sonntag, 7. Januar 2024, 18.30 Uhr im ZDF."Hast du echte Freunde?"Das Gefühl der Einsamkeit frisst sich immer stärker in den Lebensalltag junger Menschen. Für "Terra Xplore" will Eric Mayer wissen, wieso gerade die digital vernetzte Jugend betroffen ist, und besucht die Influencerin Lisa Hitzinger. Sie lebt in einem kleinen Dorf, teilt ihr Leben mit tausenden Followern - und ist trotzdem einsam. Bei Prof. Dr. Claus Vögele, der die gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit erforscht, nimmt Eric an einem Experiment teil. Einsamkeitsforscherin Prof. Dr. Maike Luhmann weiß, warum sich gerade junge Menschen immer häufiger einsam fühlen und was der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein ist. Mit Psychologin Prof. Dr. Anna Schneider, die sich mit dem Wesen von Freundschaft befasst, spricht Eric darüber, wie sich reale von digitalen Freundschaften unterscheiden und was das im täglichen Umgang bedeutet. Zu sehen am Sonntag, 14. Januar 2024, 18.30 Uhr im ZDF."Radikal einsam!"Wohin Einsamkeit Menschen bringen kann, erfährt Eric Mayer von Philip Schlaffer, den dieses Gefühl als Jugendlichen in die Neonazi-Szene treibt. Dort findet er Zugehörigkeit. Welche gravierenden Folgen Einsamkeit in der Gesellschaft für die Demokratie haben kann, diskutiert Eric mit dem Psychiater und Neurourbanistiker Prof. Dr. Mazda Adli. Gemeinsam mit dem Kölner Nachbarschaftsprojekt "SchmitzundKunzt" will Eric eine besondere Challenge meistern: Innerhalb von zwei Stunden mindestens 25 einander unbekannte Menschen dazu bringen, einen Nachmittag gemeinsam zu verbringen. Im ZDF am Sonntag, 21. Januar 2024, 18.30 Uhr.Eric Mayerwird künftig Leon Windscheid und Jasmina Neudecker mit der Präsentation einzelner "Terra Xplore"-Staffeln verstärken - ebenso wie Science-Slammerin Lisa Budzinski. Die Immunologin und Biotechnologin ist bereits für "Terra Xplore" auf Youtube aktiv und wird künftig ebenfalls durch einzelne Staffeln führen. Die erste Staffel mit ihr startet am Sonntag, 28. Januar 2024, 18.30 Uhr im ZDF, und ist ab Montag, 8. Januar 2024, in der ZDFmediathek zu sehen. Ihr Thema: "Brauchen wir ein neues 'Normal'?". Schon jetzt ist mit ihr "Feel-Good-Songs: Wie Musik Emotionen weckt" in der ZDFmediathek verfügbar.Eric MayerSeit 2002 arbeitet Eric Mayer, 1980 geboren, als Moderator, Reporter und Redakteur für Radio und Fernsehen. Von 2006 bis 2008 war er On-Reporter und Redakteur der ZDF-Kindernachrichten "logo!", seit 2008 ist er als Moderator und Reporter für das ZDF tivi-Entdeckermagazins für Kinder "PUR+" unterwegs. Seit August 2020 ist er einer der Hosts des "WISO-Youtube"-Kanals sowie eines "Terra X Youtube"-Kanals. Seit Oktober 2022 verstärkt Eric Mayer außerdem das Moderationsteam des 3sat-Wissenschaftsmagazins "NANO".Lisa BudzinskiWissenschaftliche Erkenntnisse in menschliche und gesellschaftliche Zusammenhänge einzubetten, ist für die 1992 geborene Biotechnologin und Immunologin eine Herzensangelegenheit. 