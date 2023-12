NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca anlässlich einer angekündigten Übernahme mit einem Kursziel von 13000 Pence auf "Overweight" belassen. Mit Icosavax wollten die Briten ihr Geschäft mit Impfstoffen und Immuntherapien ergänzen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser Markt sei aber hart umkämpft./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 08:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 09:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken