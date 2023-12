+++ 100X Maximaler Hebel für Ihr Depot +++

Anzeige / Werbung

Wir haben uns doch alle schon die Frage gestellt: "wie kauft man ein extrem konservatives Geschäft, und erzielt zur selben Zeit eine enorm hohe Rendite?"

Liebe Investorinnen und Investoren,

an sich genommen geht das selbstverständlich nicht, doch halt! Es geht! Hier kommt der Clue, den wir Ihnen heute gerne vorstellen. Durch die längere Recherche und mehreren Gesprächen sind wir auf genau dieses Modell gestoßen - und wissen Sie was - es geht!



Asset Managment ist das Konservative Schlagwort. Doch Sie kaufen direkt die Aktie bzw. investieren in dieses Geschäft. Wie das geht lässt sich relativ einfach erklären, denn durch den Kauf der Aktie haben Sie den erheblichen Hebel in Ihrem Depot. Trotzdem sind Sie im Boot mit den Ultra-Reichen, die still und heimlich investieren - einem verschwiegenem Circle, der sein Geld in unvorstellbarem Maß vermehrt. Und Sie können das jetzt auch.



Wollten Sie nicht schon immer mit den UHNWI's (Ultra high Networth Individuals) dieser Welt investieren, den super Reichen? Kein Problem!







Handelsplatz: FSX (Frankfurt)

WKN: A2QQ9P

ISIN JE00BM90BX45

https://teamplc.co.uk/

https://www.teamassetmanagement.com/

Jetzt stellt sich selbstverständlich die Frage, wo geht denn die Reise hin?



Dieses lässt sich angesichts des noch sehr engen Marktes und dem geringen Volumen sagen. Wir erwarten einen erheblichen Anstieg. Die Signale und der Grad der Unbekanntheit weisen schon jetzt auf einen klaren Kauf zum Schnäppchenpreis hin. Man könnte es sogar als "Sonderangebot" bezeichnen!



Sollte dieses gepaart mit guten News eintreten, sehen wir in Kürze die 1 € Marke und deutlich mehr. Gehen wir über die Marke von 0,45 €, so ist der Weg für neue Höchststände frei und für die Trader unter uns, wir verlassen die Zone 1.

Die Highlights:

diese Aktie kennt so gut wie keiner

Die Market Cap. (Marktkapitalisierung) liegt um 10 Mio. €

Sitzen Sie im Boot mit den Superreichen, den sogenannten UHNWI's (Ultra high Networth Individuals)

150% und mehr sind locker drinnen





Auf den Punkt gebracht - wo drum geht es bei der Aktie und warum ist "JETZT" der richtige Einstiegspunkt?



Asset Management hört sich für viele deutschsprachige besser an, als eine Vermögensverwaltung. Während vor vielen Jahren "Asset Management" als reiner Investitionsservice bezeichnet wurde, ist heute aufgrund der fortgeschrittenen Digitalisierung eine moderne Vermögensverwaltung viel mehr. Genau diese Entwicklung hat TEAM mit Sitz in Jerney (UK-Insel westlich von Frankreich) am Schopfe gepackt und die Synergien durch strategische Akquisitionen (Übernahmen) für private aber auch institutionelle Kunden aufgebaut.

Was genau macht TEAM?



Auf den ersten Blick mag es langweilig klingen, doch ist das so? Je tiefer man in die strategische Ausrichtung und Projektfelder von TEAM eintaucht, desto mehr versteht man das Geheimnis einen geschliffenen Juwels. TEAM hat seit dem Börsengang eine bemerkenswerte Expansion von Jersey in die große weite Welt umgesetzt.



Heute ist TEAM auch in Dubai, Singapur, Kuala Lumpur, Südafrika aktiv und weitere Standorte befinden sich im Aufbau. Die zugekauften Finanzdienstleister wie OMEGA, CONCENTRIC, JCAP wurden im Jahr 2023 an die Gesamtstruktur zur Synergiegewinnung an das Kerngeschäft der TEAM Asset Management gekoppelt und generieren jetzt skalierbare Umsätze und überproportional steigende Ergebnisse / Gewinne.



"Kleinanleger" können nicht hinter die Glasscheiben des Institutionellen Geschäfts mit Anleihen, Mortgage (Hypotheken) und Analyse-Tools blicken. Vor allem große Family Offices mit Investitionsbedarf im Multi-Millionenbereich bedienen sich gerne an ausgefeilten Analysen, die sowohl aus den Strategien der Länder- oder Kontinentausrichtung erreicht werden, sondern auch individuelle Anlagestrategien.



An diesem Punkt trifft auch das Kerngeschäft von JCAP in den Fokus, weil sich diese Sparte qualifiziert auf Anleihen konzentriert. Übrigens nehmen Anleihen einen Großteil der globalen Investitionen ein. Das ist den meisten Anlegern überhaupt nicht bewusst, weil die Margen "angeblich" zu gering sind. Dem ist jedoch im Milliarden-Geschäft nicht der Fall. Die "Big Player" können nicht in günstige, kleine Aktiengesellschaften investieren, weil das eingesetzte Kapital einfach zu groß ist.



GENAU DESHALB macht es für "Kleinanleger" absolut Sinn, dass man in solche Unternehmen investiert. Vor allem in Zeiten, wenn ein Unternehmen / Aktie auf dem "Parkett" noch kaum einen Bekanntheitsgrad hat. Die Handelsumsätze waren in den letzten Monaten gegen NULL. Die Aktie hat jetzt bei 0,40 Euro einen Boden gebildet. Das ist ein exzellenter Einstiegszeitpunkt zur Jahresendrally, denn die Rückeroberung der 1 Euro-Marke ist sehr wahrscheinlich!



Fazit:



Mit der TEAM Plc Aktie investieren Sie DIREKT in ein Profi-Netzwerk aus der großen Investorenliga, deren verwaltetes Vermögen sich zuletzt jährlich verdoppelt hat. Die Aktie wurde noch nicht erkannt und dies führt zur aktuellen Unterbewertung.

kurzfristig: 1,00 Euro (Gewinnpotenzial: 150%)

langfristig (Zeitraum von 1 Jahr): bis zu 4,00 - 5,00 Euro (Gewinnpotenzial ca. 900%)





