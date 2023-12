Brühl/Münster (ots) -Vollständige Übernahme: Rheingas, führender Anbieter von Flüssiggas-Lösungen, übernimmt den 50 Prozent-Anteil der Westfalen-Gruppe an dem gemeinsam betriebenen polnischen Flüssiggasversorger BALTYKGAZ Sp. z o. o. Ein entsprechender Vertrag wurde jetzt von beiden Unternehmen unterzeichnet.BALTYKGAZ mit Sitz in Rumia in der Nähe von Danzig hat sich seit seiner Gründung 1993 zu einem der führenden Flüssiggas-Vertriebsunternehmen auf dem polnischen Markt entwickelt. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von umgerechnet rund 126,8 Millionen Euro (548,8 Millionen Zloty). Die Übernahme soll, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung, im ersten Quartal 2024 erfolgen."BALTYKGAZ hat sich in vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und seine Position im polnischen Markt mehr als behauptet. Der Erwerb der zusätzlichen Geschäftsanteile erlaubt uns eine bessere Integration in unsere Unternehmensaktivitäten. Auf dieser Basis können wir unsere deutsche Erfolgsgeschichte im benachbarten Polen fortschreiben und werden das Portfolio um nachhaltige Energieprodukte erweitern", erklärt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas. Die mittelständische Unternehmensgruppe ist bereits seit der Gründung an der BALTYKGAZ beteiligt.Westfalen war seit dem Jahr 2000 Gesellschafter des polnischen Gemeinschaftsunternehmen. "Wir haben in den vergangenen Jahren angefangen, uns konsequent auf unsere Kernmärkte zu konzentrieren. Mit der Veräußerung unserer Anteile an der BALTYKGAZ gehen wir diesen Weg stringent weiter. Dazu haben wir umfassendeInvestitionen in die grüne Transformation unseres Unternehmens beschlossen - auch dessen Finanzierungsbedarf erfordert eine weitere Fokussierung", so Dr. Thomas Perkmann, Vorstandsvorsitzender der Westfalen-Gruppe. "Wir freuen uns, mit Rheingas einen vertrauten Partner für unsere Anteile an der BALTYKGAZ gefunden zu haben."BALTYKGAZ versorgt Haushaltkunden und Geschäftskunden in ganz Polen mit Flüssiggas und vertreibt darüber hinaus Tankgasbehälter mit verschiedenen Fassungsvermögen, die zur Versorgung von Heizungs- und technologischen Installationen genutzt werden. Das Unternehmen verfügt über ein umfassend ausgebautes, landesweites Logistiknetzwerk. Das Produktangebot wurde 2015 um Kältemittel ergänzt.Pressekontakt:Nicholas NeuHead of Corporate CommunicationsWestfalen-GruppeTel +49 251 695-726n.neu@westfalen.comOriginal-Content von: Westfalen AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75577/5670615