Das chinesische Raumfahrtunternehmen Star Glory eifert SpaceX nach. Seine Rakete konnte schon nach 38 Tagen wiederverwendet werden. Die Beijing Star Glory Space Science and Technology Co. Ltd. hat am 10. Dezember seine wiederverwendbare Rakete in 343,12 Meter Höhe gebracht und "sanft und präzise" wieder gelandet. Das Gefährt mit dem Codenamen SQX-2Y war bereits am 2. November geflogen.AnzeigeAnzeige Das meldet das chinesische Unternehmen, dass sich ...

