IT-Fachkräfte sind gefragt und werden folglich gut bezahlt - doch gerade ausländische Spezialisten stoßen immer wieder auf Herausforderungen hinsichtlich ihrer finanziellen Ziele. Zu komplex sind die Wechselwirkungen zwischen Investments, Immobilien, Steuern und Versicherungen. Umso wichtiger ist es, einen qualifizierten Berater an seiner Seite zu haben. Ein solcher ist auch Dariusch Hosseini. Mit Proper API betreibt er ein Beratungsunternehmen, das ausländische IT-Fachkräfte beim Vermögensaufbau unterstützt. Wir haben uns bei ihm erkundigt, wie das Ganze funktioniert.Wer als IT-Spezialist nach Deutschland kommt, hat es nicht leicht, sein Leben so einzurichten, dass sich die Arbeit auch wirklich lohnt: Das Steuersystem ist kompliziert, der Immobilienerwerb gesetzlich streng geregelt und wer weiß, was bei Investitionen in ETFs oder Aktien zu beachten ist. Im Grunde beginnt das alles bereits bei der Frage nach den richtigen Versicherungen. "Die gesamte Materie ist schon für Menschen, die hier geboren wurden, schwer zu verstehen", sagt Dariusch Hosseini, Geschäftsführer von Proper API. "Ausländischen Fachkräften verursacht es natürlich noch größere Probleme, weil sie es mit einer ungewohnten Sprache und ganz anderen Rahmenbedingungen zu tun haben. Dazu kommt, dass sie einer anspruchsvollen Tätigkeit nachgehen und in der Regel mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten. Somit fehlt ihnen die Zeit, sich eingehend mit diesen Dingen zu beschäftigen. Dem Zufall sollte man seine finanzielle Situation dennoch nicht überlassen.""Was die IT-Spezialisten brauchen, ist eine solide Beratung, die sie über die Wechselwirkungen zwischen Steuern, Versicherungen und Investitionen aufklärt und ihnen eine klare Strategie zum Vermögensaufbau zeigt", fährt der Unternehmer fort. "Im Idealfall findet diese Beratung auf Englisch statt." Dariusch Hosseini ist seit elf Jahren im Bereich Finanzen, Immobilien und Versicherungen tätig. Mit dem Experten-Team von Proper API bietet er ausländischen IT-Fachkräften eine ganzheitliche Beratung zu Themen wie Steueroptimierung, Immobilienerwerb, Investitionen und Versicherungen. Mehr als 8.000 Kunden hat Proper API bereits auf dem Weg zu ihren finanziellen Zielen begleitet.So läuft die Beratung bei Proper API abDie Zusammenarbeit mit dem Team von Proper API startet immer mit einem kostenfreien Vorgespräch. In diesem geht es darum, die aktuelle Situation der Kunden zu analysieren und potenzielle Ziele auszumachen. "Die Schwerpunkte setzen die Kunden hierbei natürlich selbst - sie entscheiden also frei, ob wir uns auf Versicherungen, die Altersvorsorge, Immobilien oder Steueroptimierung konzentrieren", erklärt Dariusch Hosseini. Im zweiten Gespräch stellt der Experte dann bereits eine individuelle Strategie vor, die den Weg zum Ziel in Anbetracht des vorhandenen Budgets skizziert. "Wir streben grundsätzlich eine langfristige Zusammenarbeit an, weil sich die Früchte unserer Partnerschaft oft erst nach einigen Jahren zeigen und sich außerdem immer wieder neue attraktive Möglichkeiten eröffnen, die wir in die Strategie unserer Kunden implementieren können."Dass Dariusch Hosseini auch das Thema Steueroptimierung in seine Beratung einbezieht, unterscheidet ihn nicht nur von vielen anderen Anbietern, sondern zeigt auch den ganzheitlichen Ansatz der Proper API. "Schließlich hängen alle Bereiche mehr oder weniger zusammen: Geht es beispielsweise darum, Immobilien für die Vermietung zu erwerben, kommen Steuervorteile ins Spiel. Ähnlich liegt der Fall bei Investitionen in ETFs oder Aktien. Viele unserer Kunden sind im Übrigen überrascht, wenn wir ihnen erklären, dass sich die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern im Heimatland steuerlich absetzen lässt.""Zudem muss natürlich das Problem der Versicherungen gelöst werden", ergänzt Dariusch Hosseini. "Die ausländischen IT-Fachkräfte wissen in der Regel zunächst nicht, welche Versicherungen sie in Deutschland überhaupt benötigen. Im Besonderen geht es um die Frage nach der privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung. Bei den Sozialversicherungen können wir die Ausgaben um bis zu 200 Euro im Monat senken. Unser Gesamtplan besteht darin, die Ersparnis aus der verringerten finanziellen Last in den Vermögensaufbau unserer Kunden zu stecken, indem wir ihnen eine maßgeschneiderte Investment-Strategie anbieten, sodass sie letztlich nicht mehr vom Einkommen aus ihrer Arbeit abhängig sind."Weshalb Dariusch Hosseini ausländische IT-Spezialisten berät"Für mich ist das nicht einfach eine Tätigkeit, sondern eine echte Aufgabe", betont Dariusch Hosseini. "Mein Vater kam mit Anfang zwanzig aus dem Iran nach Deutschland und die finanzielle Situation unserer Familie war während meiner gesamten Kindheit nicht sehr gut. Nun hatte mein Vater kaum die Chance, unsere Lage zu ändern, weil ihm der Zugang zum nötigen Wissen fehlte." Aus diesem Grund hat sich später Dariusch Hosseini mit dem Thema befasst, um für seine Familie eine sichere Basis zu schaffen. Bis zur Gründung von Proper API war es dann nicht mehr weit. "Deutschland braucht ausländische Fachkräfte, die helfen, unser Land voranzubringen - und das soll sich für sie lohnen", so der Unternehmer abschließend.Sie sind nach Deutschland ausgewandert und möchten dort ihr Vermögen gewinnbringend investieren und sich dabei von einem erfahrenen Experten begleiten lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Dariusch Hosseini (https://proper-api.de/) und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!