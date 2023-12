© Foto: Omar Marques - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der US-Spieleentwickler Epic hat vor Gericht einen Punktsieg gegen Google erzielt. Dabei stehen die App-Store-Praktiken des Tech-Riesen im Fokus, der eine klare Monopol-Stellung besitzt.Es ist eine herbe Schlappe für Google: Ein Gericht in San Francisco hat der Klage des US-Spieleherstellers Epic Games in allen Punkten stattgegeben und die herrschenden App-Store-Praktiken des Technologie-Giganten abgemahnt, wie unter anderem Bloomberg berichtet. Demnach stelle Googles "Play Store" - also die Smartphone-Plattform Android - ein illegales Monopol dar - wie der Hersteller des Kassenschlager-Spiels "Fortnite" in der eingereichten Klageschrift betont hatte, was es Google ermögliche, unfaire …