Cellbunq, ein führender Plattformanbieter für B2B- und B2C-Onboarding, kündigt seine neueste Funktion auf seiner Compliance-Plattform an: ein Händler-Onboarding-System, das von Benutzern aus aller Welt in weniger als einer Minute abgeschlossen werden kann. Diese innovative Erweiterung stellt sicher, dass Unternehmen keine potenziellen Umsätze von Kunden verpassen, die sich gerne anmelden würden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231211083729/de/

Cellbunq KYB Express, onboard companies (B2B) in less than a minute with maximum conversion (Photo: Business Wire)

Das Konzept ist denkbar einfach, denn je reibungsloser und effizienter der Onboarding-Prozess abläuft, desto mehr Kunden werden ihn erfolgreich abschließen. Dieses Grundprinzip hat Cellbunq dazu inspiriert, einen vollständig automatisierten Onboarding-Prozess für Händler zu entwickeln.

In der Vergangenheit war das Onboarding von Unternehmen eine langwierige Aufgabe, die häufig in einer erheblichen Anzahl von Abbrüchen resultierte. Während die Verifizierung von Einzelkunden (KYC) weitgehend automatisiert wurde, blieb die Verifizierung von Unternehmen (KYB) in den letzten zehn Jahren in einem manuellen Prozess stecken.

Cellbunq, ein Vorreiter für automatisiertes und nahtloses Onboarding von Unternehmen, geht mit diesem vollautomatischen, schnellen Prozess, mit dem jeder in einer Minute oder weniger verifiziert werden kann, noch einen Schritt weiter.

"Wir denken, dass das automatisierte Onboarding von Händlern die Zukunft ist. Auch wenn aufgrund regulatorischer Anforderungen nicht für alle Händler ein vollständiger CDD/EDD-Prozess möglich ist, stellt es doch eine effiziente Vorprüfung dar, anhand derer sich feststellen lässt, ob das Onboarding die richtige Wahl ist," so Kiya Boyd, Senior Sales Representative

Und so funktioniert das Ganze: Anstatt dem Händler eine Reihe von statischen, arbeitsintensiven Fragen zu stellen, geht das Unternehmen zu einem personalisierten Bestätigungsverfahren über. Sobald ein Kunde sein Unternehmen auswählt, setzt die KI ein und extrahiert nahezu alle Unternehmensdaten. Der Kunde muss dann nur noch die Richtigkeit dieser Daten bestätigen, zumal einige Quellen keine Echtzeit-Updates liefern können.

Die Informationen über das Unternehmen werden in einem Dialogformat präsentiert, beispielsweise: "Wir haben zwei eingetragene Geschäftsführer gefunden. Können Sie bitte prüfen, ob es irgendwelche Änderungen gegeben hat?" Der Kunde muss die Informationen lediglich bestätigen oder korrigieren. Während dieses Bestätigungsprozesses nutzen wir Konversations-KI, um ein umfassendes Verständnis des Händlers zu entwickeln.

Sobald der Händler den Onboarding-Prozess abgeschlossen hat, erstellen wir ein umfassendes Onboarding-Profil des Unternehmens. Auf dieser Grundlage können unsere Kunden dann eine fundierte Entscheidung darüber treffen, ob sie mit dem Onboarding fortfahren möchten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231211083729/de/

Contacts:

marketing@cellbunq.com