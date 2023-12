NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Das Umsatzwachstum im europäischen Luxusgütersektor dürfte im ersten Quartal 2024 seinen Tiefpunkt erreichen, was in der Vergangenheit ein guter Einstiegspunkt für potenzielle Anleger gewesen sei, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er hält die durchschnittlichen Gewinnschätzungen des Marktes für den Sektor aber immer noch für zu hoch./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:17 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:17 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121667

