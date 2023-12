Das französische Biotechnologieunternehmen Samabrivahat erfolgreich eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und sich damit eine Investition von knapp 4 Millionen gesichert. Sein innovatives pflanzenbasiertes Bioproduktionsverfahren birgt das Potenzial, die Produktion hochwertiger Moleküle* wie natürliche Wirkstoffe (sekundäre Metaboliten) und rekombinante Proteine für den Pharma- und Kosmetiksektor zu revolutionieren.

An dieser Finanzierungsrunde haben sich mehrere auf Biotechnologie spezialisierte Business Angels beteiligt. Sie werden neben ihrer finanziellen Beteiligung auch ihr umfangreiches Fachwissen einbringen, um Samabriva zu einem führenden CDMO zu machen. Der Schwerpunkt wird zunächst auf der Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredients, API) unter Verwendung von begrenzten und kontrollierten Expressionssystemen auf Pflanzenbasis liegen.

Nachdem nun führende Investoren wie Noshaq und Investsud Tech an Bord sind, wird diese Finanzierungsrunde das Wachstum von Samabriva beschleunigen. Das Unternehmen wird in der Lage sein, seine erste industrielle Produktionsstätte in der belgischen Region Lüttich zu errichten und dabei von dem herausragenden Biotech-Ökosystem in der Region zu profitieren. Das Forschungszentrum in Frankreich wird jedoch erhalten bleiben. Dies erfolgt in Ergänzung zu der bereits erhaltenen Unterstützung durch den Service public de Wallonie (SPW) in Belgien und die Banque publique d'investissement (BPI) in Frankreich. Durch die Finanzierung wird die Geschwindigkeit, mit der Samabrivas Technologie eingesetzt werden kann, erhöht und die Umwandlung des Unternehmens in ein vollwertiges CDMO gewährleistet.

Marina Guillet, CEO von Samabriva - "Wir freuen uns sehr, dass führende Biotech-Investoren das unglaubliche Potenzial von Samabriva erkannt haben. Dank ihrer Unterstützung bei unserer Expansion in den schnell wachsenden API-Markt sind wir bestens aufgestellt, um den Anforderungen des Pharmasektors gerecht zu werden."

Eric Brandt, Investment Manager bei Noshaq "Samabriva ist ein Vorreiter im Bereich der pflanzenbasierten Biotechnologie, was das Unternehmen zu einer interessanten Investitionsmöglichkeit macht. Die Nachhaltigkeit, Stabilität und Konsistenz, die sich aus der Kultivierung von Pflanzen in einem Bioreaktor ergeben, sind für Biopharmaunternehmen zunehmend attraktiv. Wir freuen uns, Samabriva bei der Deckung dieses Bedarfs zu unterstützen."

Pascal Lizin, Chairman von Samabriva "Der Bau unserer ersten Produktionsanlage in Belgien ist ein großer Schritt in Richtung Zukunft für Samabriva. Die Investition wird nicht nur unsere API-Produktionskapazität transformieren, sondern auch die internationale Geschäftsentwicklung des Unternehmens beschleunigen. Außerdem wird die Finanzierung es uns ermöglichen, unser F&E-Zentrum in Amiens (Frankreich) zu erweitern, in dem wir neue Produktionsverfahren für hochwertige Produkte entwickeln. So werden wir einen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen in der globalen Pharmaindustrie leisten und wesentliche Fragen der Gesundheitsversorgung beantworten können."

Über Samabriva

Wir sind ein pflanzenbasiertes Biotechnologieunternehmen, das erfolgreich eine proprietäre Bioproduktionsplattform entwickelt hat, die in der Pharma- und Kosmetikindustrie bereits eingesetzt wird. Unser innovatives, flexibles System ist eine zukunftsweisende Lösung für Unternehmen, die auf eine kostengünstige Produktion hochwertiger Moleküle angewiesen sind.

Die Plattform von Samabriva kombiniert die Vorteile pflanzenbasierter Systeme (preiswert, sicher, serum- und tierfrei) mit traditioneller Bioproduktion in großen Bioreaktoren. Auf diese Weise wird das ganze Jahr über und an jedem Ort eine kontinuierliche, zuverlässige und umweltverträgliche Herstellung einer Vielzahl von hochwertigen Molekülen ermöglicht.

Derzeit fehlt es bei der Herstellung von Sekundärmetaboliten an lokalen, skalierbaren und nachhaltigen Produktionsverfahren. Sekundäre Metaboliten werden gegenwärtig hauptsächlich durch den Anbau von Pflanzen auf Feldern produziert. Bei der Extraktion dieser Verbindungen lassen sich aus jeder Pflanze jedoch nur sehr geringe Mengen gewinnen. Für ein Gramm Vinblastin für die Chemotherapie benötigt man beispielsweise eine halbe Tonne getrockneter Blätter des madagassischen Immergrüns (Catharanthus roseus), was dieses Verfahren kostspielig und ökologisch nicht nachhaltig macht.

Für die Herstellung rekombinanter Proteine fehlt es gegenwärtig an wirtschaftlichen und kontaminationsfreien Produktionsverfahren. Rekombinante Proteine werden in der Regel in bakteriellen (Escherichia coli) oder, was noch häufiger der Fall ist, in Säugetierzellkulturen (typischerweise Chinese Hamster Ovary (CHO)) hergestellt. Diese Bioproduktionssysteme sind jedoch komplex und kostspielig. Zellkulturen von Säugetieren basieren häufig auf aus Tieren gewonnenen Medien, sodass das Endprodukt aufwändig gereinigt werden muss, um das Risiko einer Übertragung von Viren oder Prionen zu vermeiden.

Die steigende Nachfrage nach diesen hochwertigen Molekülen* führt zu dem Bedarf, sie in größerem Umfang auf kontrolliertere und umweltverträglichere Weise herzustellen.

Erfahren Sie mehr unter samabriva.com.

Über Noshaq

Noshaq ist ein Investmentfonds und Projektentwickler mit einem Portfolio, das über 450 Unternehmen umfasst. Noshaq ist der bevorzugte Finanzpartner für die Gründung und Entwicklung von KMU in der Region Lüttich (Belgien). Im Laufe der Jahre hat Noshaq eine Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten entwickelt, die den Bedürfnissen und Trends des Marktes und der Strategie des Unternehmens vollkommen gerecht werden. Alle von Noshaq angebotenen Dienstleistungen sind immer darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden und Investoren zu erfüllen. Unser Ziel ist die Förderung des Wachstums der Unternehmen, in die wir investieren.

noshaq.be

Über Investsud Tech

Investsud Tech ist ein spezialisierter VC-Fonds, der in Startups in der Seed- und Early-Stage-Phase investiert. Das Unternehmensportfolio umfasst einige der führenden jungen Technologieunternehmen in Wallonien. Der Fonds gehört zur INVESTSUD Group, einer in Wallonien, Belgien, ansässigen Private-Equity-Gesellschaft, die sich der Unterstützung kleiner und mittelständischer Familienunternehmen mit Eigenkapital- oder Quasi-Eigenkapitalfonds widmet.

investsud.be

Anmerkungen:

*Der globale Markt für botanische und pflanzliche Arzneimittel verzeichnet ein schnelles Wachstum (mit einer geschätzten CAGR von 8,58 zwischen 2018 und 2026)1) und der Markt für rekombinante Proteine wird voraussichtlich noch schneller wachsen (mit einer CAGR von 11,2 zwischen 2021 und 20262

Globaler Markt für pflanzliche Arzneimittel und Pflanzenderivate, Prognose 2018-2026; Marker Research Report https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/recombinant-protein-market

Markt für rekombinante Proteine Wachstum, Trends, Auswirkungen von Covid-19 und Prognosen (2022 2027) Mordor Intelligence.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

