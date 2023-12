München (ots) -Dallmayr setzt seine erfolgreiche Serie "Selektion des Jahres" unter dem Dach der Crema d'Oro-Linie fort und schickt Kaffeeliebhaber im Jahr 2024 auf eine Genussreise durch die faszinierende Welt des ostafrikanischen Kaffees. Der Blend ausgesuchter Arabica- und Robusta-Bohnen bringt den typischen Geschmack der Urheimat des Kaffees in die Tasse.- Kaffeegenuss aus Äthiopien, Kenia und Uganda- Blend aus Hochland-Arabicas und Robusta-Bohnen- Vollmundig im Geschmack mit Aromen von dunkler Schokolade, floralen Zitrusnoten und schwarzer Johannisbeere- Edles Packungsdesign im Zebra-Look und Elefant als Key-Visual- Storytelling auf der Rückseite- Ideal für die Zubereitung als Caffé Crema, Caffé Latte, Caffé Macchiato und Cappuccino- Als 1.000g Ganze Bohne und Dallmayr capsa erhältlichDER GESCHMACK AFRIKASDie Ursprünge des Kaffees liegen in Ostafrika, wo die Kaffeepflanze und ihre belebende Wirkung bereits im 9. Jahrhundert entdeckt wurden. Auch heute noch stammen die edelsten Kaffeebohnen des Kontinents aus dieser Region. Für die Selektion des Jahres haben unsere Kaffee-Experten ausgesuchte Qualitäten aus Äthiopien, Kenia und Uganda gewählt. Der Blend aus edlen Hochland-Arabicas und Robusta-Bohnen besticht durch den typisch ostafrikanischen Geschmack mit Aromen von dunkler Schokolade, floralen Zitrusnoten und einem Hauch Schwarzer Johannisbeere.Die Packung erstrahlt in einem satten Blauton im zarten Zebrastreifen-Look. Der Elefant im Zentrum steht als Sinnbild von Glück für den besonderen Genussmoment der diesjährigen Sonderedition - wer den grauen Riesen einmal live erlebt, wird diesen Augenblick niemals vergessen.Schon gewusst?In Äthiopien wird Kaffee als gesellschaftliches Ereignis zelebriert. Bei der traditionellen Kaffeezeremonie werden die Kaffeebohnen von Hand geröstet und gemahlen, oft mit exotischen Gewürzen verfeinert. Sie ist ein fester Bestandteil des sozialen und kulturellen Lebens.JEDES JAHR EINE NEUE SELEKTION - EINE ERFOLGSGESCHICHTE SEIT 2017Die Selektion des Jahres Africa ist die Fortsetzung einer erfolgreichen Serie. Jahr für Jahr kommt die Sonderedition aus einem anderen Kaffeeland und überrascht mit einem einzigartigen Geschmacksprofil. Seit der Einführung der Selektion im Jahr 2017 ist die Crema d'Oro-Linie stetig gewachsen und konnte seit 2017 mit einem Plus von 138% im Segment der Ganzen Bohne ein enormes Wachstum* erzielen. Im Einzelmarkenranking liegt die gesamte d'Oro Range mittlerweile unter den Top 30**, dabei ist die Selektion des Jahres im Bereich "Jahresselektion" der Umsatz- und Absatzstärkste Einzelartikel.***Die neue Selektion des Jahres Africa ist ab Januar 2024 im Einzelhandel sowie online unter www.dallmayr.com (http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=PDKFDN9a9dSWTClwSghofReP9UU2FEXzgAsf_yboi0uvAtvxIbk9ztzJ8CewDop7stXU788vvW1zeuQTTx6Pb4_C0Qc67RyhdjExI9QZX0-Yrk5SZtsXBuHx_fcrTP07bSPY-4VfdVqj98ZJSenUZhPM88YMF7otJpdTOSxAADCj9duR1ax9zQ4vzJSjcYTVRbKe0tesw6oqFbIc7_FWNMBPBx2sIBLUDRsyOhmMZE4a8SrJUfdlFCvr7-v9mFr8VznYldisHjb_QMGoWJo_VduhsBbxXbsarFG8_bUiIzo6IxXT0XMb9gKF1A4jtSM6OiOKeZ77a1PKLL_bp9VHf9PH) erhältlich. Den Abverkauf im Handel unterstützt Dallmayr mit Misch- und Impulsdisplays sowie Regalsteckern.* LEH >= 200 qm (inkl. HD) + DM Time: 2017 - 2022; Segment UNGEMAHLEN ESPRESSO / CAFE CREMA; Verkauf 1.000 Menge** LEH >= 200 qm (inkl. HD) + DM Time: YTD Mai 23; Segment UNGEMAHLEN ESPRESSO / CAFE CREMA; Verkauf 1.000 Menge*** LEH >= 200 qm (inkl. HD) + DM Time: YTD Mai 23; Segment UNGEMAHLEN ESPRESSO / CAFE CREMA; Verkauf 1.000 Menge & Verkauf 1.000 Euro; Sorte JahreseditionPressekontakt:Alois Dallmayr Kaffee oHG, PressestelleSimone Werle (Leitung)Nicole MorkDienerstraße 14 - 15, 80331 MünchenE-Mail: nicole.mork@dallmayr.deTel.: +49 (89) 2135-285, Fax: +49 (89) 2135-167www.dallmayr.comOriginal-Content von: Alois Dallmayr Kaffee oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122269/5670692