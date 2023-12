© Foto: pixabay.com - sergeitokmakov



Nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage haben sich Bitcoin und andere Kryptowährungen am Dienstag etwas erholt. Können sie ihre Rallye wieder aufnehmen?Bitcoin und andere Kryptowährungen haben sich am Dienstag nach einem der schlimmsten Krypto-Ausverkäufe in diesem Jahr beruhigt. Es gelang den digitalen Vermögenswerten, einen Großteil ihrer Gewinne der jüngsten Rallye, die die Preise auf den höchsten Stand seit April 2022 gebracht hatte, zu bewahren. Der Preis von Bitcoin stieg am Dienstag um 1,3 Prozent auf 41.774 US-Dollar, nachdem er am Montag kurzzeitig bis auf 40.500 US-Dollar abgesackt war. Der Ausverkauf von Samstag bis Montagabend hatte die Kryptowährung von ihrem jüngsten …