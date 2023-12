DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/BIP Oktober PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vq/+0,7% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: -14,3 Mrd GBP 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose 10:00 DE/Bitkom, Online-Pressekonferenz zum Thema "Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte", Berlin 10:00 DE/Bundesnetzagentur und Monopolkommission, Vorstellung der Tätigkeitsberichte sowie Sektorgutachten Post und Telekommunikation 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV *** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-4,5% gg Vj zuvor: -1,1% gg Vm/-6,9% gg Vj 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jahresmediengespräch der Kreditversicherer, Berlin *** 13:00 DE/Bundestag, Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zum EU-Gipfel, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Pfizer Inc, Finanzieller Ausblick 2024 *** 14:30 US/Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:30 DE/Metro AG, Geschäftsbericht *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,25% bis 5,50% 22:05 US/Adobe Inc, Jahresergebnis - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

