Ab 2024 werden in der Stadt Tainan eine Reihe von Veranstaltungen stattfinden, um die vergangenen vier Jahrhunderte der Stadtgeschichte von Tainan zu feiern. Am 7. Dezember gab die Stadtverwaltung von Tainan eine Pressekonferenz, auf der das Video "Past, Present, Surprise" (Vergangenheit, Gegenwart, Überraschung) vorgestellt wurde. Damit fiel der offizielle Startschuss für die "Tainan 400"-Feierlichkeiten, die Einheimische und Reisende aus aller Welt dazu einladen, Tainan zu entdecken und die zukunftsweisenden Innovationen der historischen Stadt zu erleben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231212866727/de/

Releasing "Tainan 400", a promotion video, Dec. 7, the Tainan City Government invites everyone to get acquainted with the seaside municipality that fuses new and old over four centuries and to experience its rich history while looking toward its future. (Photo: Business Wire)