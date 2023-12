Tagesausblick für 13.12.: DAX nach US-Inflationsdaten unverändert. Ölpreis setzt Talfahrt fort

Die US-Inflationsrate ist im November wie erwartet leicht zurückgegangen. Dennoch trat der DAX® bei rund 16.800 Punkten auf der Stelle. Heute Abend wird die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekanntgeben. Viel wichtiger wird jedoch sein, was Fed-Chef Jerome Powell über den künftigen Zinskurs sagt. Viele Marktteilnehmer rechnen mit einer Zinssenkung im ersten Halbjahr 2024. Powell könnte diese Spekulationen möglicherweise etwas dämpfen.

Die Anleihemärkte reagierten ebenfalls kaum auf die Inflationsraten aus den USA. Dabei pendelte sich die Rendite für 10jährige Bundesanleihen bei 2,2 Prozent ein. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere setzte sich bei 4,2 Prozent fest. Edelmetalle wie Gold und Silber stabilisierten sich heute nach den kräftigen Kursabschlägen der zurückliegenden Tage. Davon kann am Ölmarkt keine Rede sein. Heute sackte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil unter 74 USD und steuert damit das Tief von Ende Juni an.

Unternehmen im Fokus

Aixtron läßt das Augusthoch hinter sich. BASF schob sich über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Beiersdorf profitiert von positiven Analystenkommentaren. Carl Zeiss Meditec legte ein überzeugendes Zahlenwerk vor und sprang über die 90 Euromarke. Hannover Rück. erwartet für 2024 ein zweistelliges Gewinnplus und plant bis 2026 eine stetig steigende Basisdividende. Bei den Investoren kam die Botschaft positiv an. Nordex brach bis in den Bereich des Oktobertiefs ein. SMA Solar plant den Aufbau einer Produktionsstätte in den USA. Die Investoren zeigten sich von den Plänen zunächst wenig begeistert.

Morgen meldet Fraport Passagierdaten für November und Inditex veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Quartal.

Wichtige Termine:

WTO general council meets in Geneva

Spain-Inflation

DIW Economic Forecasts 2023-2025

Ifo Forecast

OECD releases long-term economic projections out to 2060

Germany-IPSOS PCSI

United States-Jobless

ECB to keep rates unchanged and likely push back on rate cut best

United States-Imports/Exports

United States-Retail Sales

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.837/17.000 Punkte Unterstützungsmarken: 16.137/16.195/16.253/16.391/16.500/16.605 Punkte Der DAX® pendelte im Tagesverlauf zwischen 16.760 und 16.835 Punkten und schloss kaum verändert gegenüber dem Vortag. Das technische Bild bleibt damit intakt. Auf der Oberseite findet der Index bei rund 17.000 Punkten die nächste stärkere Widerstandsmarke (obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals). Schwächen zeigt der Index trotz der "überkauften" Lage noch nicht. Gewinnmitnahmen oder größere Rücksetzer dürften frühestens unterhalb von 16.605 Punkten ausgelöst werden. In diesem Fall könnte es jedoch bis 16.391 Punkte nach unten gehen. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 10.12.2023 - 12.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 13.12.2018 - 12.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 91,45* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 91,57** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2023; 17:20Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 10,05 13.438,348164 15.118,141685 5 Open End DAX® HC977R 12,74 15.117,969139 15.958,528223 10 Open End DAX® HC0558 12,40 15.677,842797 16.237,541785 15 Open End DAX® HD136D 15,24 16.125,741724 16.461,157152 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2023; 17:20 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 6,98 20.154,071335 18.475,237193 -5 Open End DAX® HC8E76 4,77 18.474,45036 17.633,862869 -10 Open End DAX® HC7FDJ 8,56 17.914,576702 17.353,850451 -15 Open End DAX® HD15GY 5,83 17.466,677775 17.131,317562 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.12.2023; 09:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.