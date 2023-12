HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung" zum Nachrichtenkurzdienst X:

"Was haben ein Vergewaltiger und erklärter Frauenfeind, US-amerikanische und deutsche Rechtsextremisten mit der Bundesregierung und den Polizeien gemeinsam? Sie nutzen alle den Nachrichtendienst X (vormals Twitter), um ihre Botschaften unters Volk zu bringen. Während die Erstgenannten das handhaben, um möglichst viele mit ihren Hassbotschaften zu infiltrieren, argumentieren Behörden und Regierung, ihnen bliebe gar keine andere Wahl und sie müssten an die Orte gehen, wo sich die Öffentlichkeit aufhalte. Wirklich? Eigentlich halten sich - vor allem in Deutschland - gar nicht so viele auf der Hass- und Hetzplattform auf. Und würden Zeitungen und Rundfunk die Twitterbotschaften aus Politik und Beamtentum nicht zitieren, so erführen das wohl eher wenige "Nutzer". In einem Land, dessen Debattenkultur sehr oft darauf abhebt, wer etwas sagt, erstaunt es schon, wenn Regierung und Opposition gleichermaßen nichts daran finden, in eine Nachrichtenkloake hinabzusteigen, um Klicks zu generieren."/yyzz/DP/men