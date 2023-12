Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Huawei veranstaltete am 12. Dezember in Dubai ein Einführungsevent unter dem Motto "Creation of Beauty", im Rahmen dessen das HUAWEI MatePad Pro 13,2' und das HUAWEI MateBook D 16 sowie die HUAWEI FreeClip Open-ear Ohrhörer vorgestellt wurden. Diese neueste Produkteinführung außerhalb Chinas schließt an das "Fashion Forward"-Event im Oktober an, auf dem eine neue Palette an tragbaren Produkten vorgestellt wurde. Die Präsentation in Dubai verdeutlichte Huaweis Ambitionen, High-End-Produkte zu entwickeln, die Mode und Technologie miteinander verbinden und eine breite globale Nutzerbasis ansprechen.Kreativität ist eine universelle Triebfeder und Huawei bietet den Nutzern getreu dem Motto der Veranstaltung "Creation of Beauty" Werkzeuge, mit denen sie ihre Kreativität spielend leicht entfalten können. Bei der Markteinführung stellte Huawei ein weiteres zukunftsweisendes Tablet vor - das HUAWEI MatePad Pro 13,2', das sich durch ein elegantes Design, das HUAWEI X-True Display und die Technologie HUAWEI SOUNDTM auszeichnet. Das neue Tablet ist kompatibel mit dem HUAWEI M-Pencil (3. Generation), der mit der NearLink-Technologie funktioniert und mehr als 10.000 Druckempfindlichkeitsstufen unterstützt, um grenzenlose Kreativität zur täglichen Realität werden zu lassen.Außerdem hat Huawei mit dem HUAWEI FreeClip ein bislang einmaliges, stylisches Design für offene Ohrhörer vorgestellt. Das innovative C-bridge Design der FreeClips bietet dank seiner atmungsaktiven Form optimalen Hörkomfort.Ein kreatives SprungbrettIm Laufe des letzten Jahrzehnts haben sich die Tablets von Huawei zu produktivitätssteigernden Geräten entwickelt, mit denen sich eine Vielzahl von Büroaufgaben und kreativen Arbeiten erledigen lassen. Das HUAWEI MatePad Pro 13.2' vereint viele der Eigenschaften, die Tablets von Huawei so einzigartig gemacht haben, und ermöglicht eine völlig neue Art des mobilen Arbeitens.Der große biegsame OLED-Bildschirm des Tablets ist auf einem hauchdünnen, 5,5 mm dicken und 580 g schweren Gehäuse angebracht, das von 3,4 mm breiten Frontblenden eingerahmt wird, um ein beeindruckendes Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 94 % zu erreichen[1]. Es handelt sich um eines der dünnsten Tablets, die jemals produziert wurden, mit den schmalsten Frontblenden und dem besten Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse. Das HUAWEI X-True Display und das HUAWEI SOUNDTM System des Tablets interagieren mit einer Vielzahl an nützlichen Apps und Technologien und sorgen so für eine völlig immersive audiovisuelle Unterhaltung.Mit den beiden Tablet-Zubehörteilen HUAWEI M-Pencil (3. Generation), einem Eingabestift mit NearLink-Technologie, und der HUAWEI Smart Magnetic Keyboard eröffnen sich neue Möglichkeiten der Gestaltung.Der HUAWEI M-Pencil (3. Generation) wird über NearLink mit dem Tablet verbunden und unterstützt dank der geringen Latenzzeit von NearLink, der leistungsstarken Anti-Interferenz-Fähigkeit, der präzisen Positionierung sowie des hohen Datendurchsatzes, der Gleichzeitigkeit und der Zuverlässigkeit mehr als 10.000 Druckempfindlichkeitsstufen und eine hohe Berührungsempfindlichkeit. Die Funktion Colour Capture des MatePad ermöglicht es Benutzern, eine Farbe, die ihnen in einer anderen App aufgefallen ist, auszuwählen und damit direkt etwas zu erstellen.Zusätzlich gibt es das brandneue abtrennbare HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, das mit einem vollflächigen Touchpad ausgestattet ist. So lässt sich das Tablet bei Bedarf innerhalb kürzester Zeit wie ein Laptop bedienen.Das HUAWEI MatePad Pro 13.2" führt das Erbe der Huawei-Tablets fort, indem es ein atemberaubendes Design, leistungsstarke kreative Tools, immersive Unterhaltung und mobile Office-Funktionen für unterwegs bietet, um die Kreativität jedes Benutzers zu entfalten.Kunst trifft auf TechBei der Vorstellung hat Huawei außerdem den HUAWEI FreeClip, das HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition und das HUAWEI MateBook D 16 enthüllt.Der HUAWEI FreeClip bringt mit seinem C-bridge Design den Einfallsreichtum auf eine neue Ebene, die das Hören unterwegs bequemer, komfortabler und modischer macht denn je zuvor. Das Gerät wurde auf Basis von über 10.000 globalen Daten zum menschlichen Gehör, mikrometergenauer ergonomischer Verarbeitung und bewährter Haltbarkeit entwickelt, was in über 25.000 Zuverlässigkeitstests bestätigt wurde. Das C-bridge Design dient sowohl als Clip als auch als Anschluss für die Ohrhörer, um den Tragekomfort insgesamt zu erhöhen.In Verbindung mit der Ladehülle ermöglicht der FreeClip eine Hördauer von bis zu 36 Stunden. Der FreeClip erkennt außerdem automatisch das linke und das rechte Ohr des Trägers und unterstützt AI Crystal-Clear-Anrufe und Dual-Device-Verbindungen, was ihn zu einem modischen Accessoire für Ihr Outfit und zu einem unverzichtbaren Audiogerät für Vielreisende und Fitnessbegeisterte macht.Das HUAWEI MatePad Air PaperMatte Edition ist mit einem PaperMatte Display mit einer beeindruckenden Auflösung von 2800 x 1840 Pixeln und einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz ausgestattet, die ein Schreiben wie mit einem Stift auf Papier und ein Lesen wie auf Papier ermöglicht.Das HUAWEI MateBook D 16 bietet mit seinem 16-Zoll Eye Comfort HUAWEI FullView Display eine hervorragende Darstellung und wiegt dabei genauso viel wie ein herkömmliches 15,6-Zoll-Notebook. Der Intel®-Core-Prozessor der 13. Generation der H-Serie meistert intensives Multitasking mit Bravour.Auf dem Einführungsevent kündigte Huawei zudem seine kommende GoPaint Worldwide Creating Activity an, die am 5. Januar 2024 beginnen soll. Mit dem Start der Activity schafft Huawei eine globale Plattform für digitale Schöpfer, auf der sie ihre Werke präsentieren können, und ermutigt Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, ihre kreative Seite auszuleben. 