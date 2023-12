Die Aktie von BioNTech tritt derzeit weiter auf der Stelle. Am Dienstag ging das Papier am Ende leicht im Minus knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke aus dem Handel. Derweil macht das Unternehmen aber Fortschritte, was die internationale Entwicklung angeht. Zudem könnte das diesjährige Corona-Impfstoff-Absatzziel doch noch erreicht werden.Wie das Mainzer Biotech-Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird man am kommenden Montag, 18. Dezember 2023, den ersten afrikanischen Standort ...

