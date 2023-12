DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BAHN/SCHENKER - Die Deutsche Bahn könnte ihre Logistiktochter DB Schenker an einen Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten verkaufen. Nach Handelsblatt-Informationen handelt es sich dabei um ADQ, einen von drei Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi. Offiziell hat das Bieterverfahren noch nicht begonnen. Aber in der Bundesregierung laufen bereits Diskussionen darüber, ob der Verkauf an einen autoritär regierten Golfstaat in Frage kommt. Der Aufsichtsrat der Bahn will sich an diesem Mittwoch mit dem potentiellen Schenker-Verkauf beschäftigen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN/GDL - Die Gewerkschaft der Lokführer kündigt mehrtägige Streiks nach dem Ende der Weihnachtsferien an. "Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen", sagte GDL-Chef Claus Weselsky der Augsburger Allgemeinen. Die Bahnreisenden müssten sich zwar vorerst nicht auf einen unbefristeten Streik einstellen, jedoch auf längeren Stillstand als bisher. "Wir werden in Maßen die Bahn bestreiken", erklärte Weselsky. "Wir müssen nicht unbefristet streiken, um das System 'Bahn' zum Stehen zu bringen", erklärt der Gewerkschaftschef. (Augsburger Allgemeine)

