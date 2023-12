The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.12.2023ISIN NameCH0494734343 BC MERC.D.N. 19/23XS2103015009 E.ON SE MTN 20/23XS2326546277 UBS AG 21/23 MTNES0378641320 FDO DE TIT.D.D.S.E. 18/23CH0248209642 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-23 452AT0000A1EKL6 ERSTE GP BNK 15-23 MTNCA110709GF34 BRIT. COL.PROV. 2023CH0423233565 JACKSON NATL LIFE 18/23XS0405953257 CREDIT AGRI. 08/23 MTNUSF8586CRW49 STE GENERALE UND.FLRREGSDE000DZ1J4G4 DZ BANK IS.C92 13/23 VARFR0011649169 CADES 13-23 MTN FLRDE000DFK0Q32 DZ BANK IS.A1732DE000A1YCQ86 DT.BILDUNG STUD ANL13/23GB00BP38HK42 CP FUNDING 1 22/16.12.23XS2272702338 SKYFAME INT. 20/23