The following instruments on XETRA do have their first trading 13.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.12.2023



Anleihen



1 XS2733106657 Siemens Financieringsmaatschappij N.V.

2 DE000DW6AAF4 DZ BANK AG

3 AT0000A38JF5 Erste Group Bank AG

4 NO0013095687 Gaming Innovation Group PLC

5 XS2189303873 Ronshine China Holdings Ltd.

6 USC7976PAK24 Royal Bank of Canada

7 USG23618AG91 Shelf Drilling Holdings Ltd.

8 US91282CJP77 United States of America

9 DE000HLB43N8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

