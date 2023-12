Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5084/ Silvia Grünberger ist Managing Partner von Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner. Zuvor war sie 13 Jahre in der Spitzenpolitik tätig. Wir sprechen über diese Phase in der Schüssel-Ära als noch immer jüngste Abgeordnete zum Nationalrat ever, den Österreichischen Wirtschaftsbund sowie die Challenges in dieser Phase samt Haare färben. Dann über den Wechsel 2013 zu Rosam Change Communication mit der Herkules-Aufgabe Heta (Hypo Alpe Adria) und baldigen GF-Position. Seit 2016 ist Silvia Partnerin und ihr Name steht im Unternehmensnamen, da reden wir auch über die Arbeit für Börsennotierte wie Erste Group, VIG und S Immo sowie ihren neuen Kollegen Peter Schiefer, der ebenfalls ...

