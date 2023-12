FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Dem Dax fehlt am Mittwoch zunächst frischer Schwung auf seiner Rekordjagd. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsauftakt wenig bewegt auf 16 785 Punkte. Seit dem vergangenen Dienstag hatte der Dax mit einer Ausnahme jeweils neue Rekordstände erreicht - am Vortag bei 16 837 Punkten. Seine Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit auf gut 15 Prozent ausgebaut. Marktbeobachter Christian Zoller von Börse-Daily sieht im Dax weiterhin kaum Abgabewillen. "Eine echte Korrektur hat bisher immer noch nicht stattgefunden, kleine Rückläufe werden sofort wieder hochgekauft." Im Fokus bleibe zunächst die runde Marke von 17 000 Punkten. Für Zurückhaltung sorgt indes die Leitzinsentscheidung in den USA am Abend. Die US-Notenbank dürfte auf ihrer letzten Zinssitzung in diesem Jahr geldpolitisch erneut stillhalten. Mit Spannung wird erwartet, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ist die größte Schubkraft hinter der aktuellen Jahresendrally.

USA: - GEWINNE - Der Dow Jones Industrial ist am Dienstag knapp unter die Marke von 36 600 Punkten gestiegen und hat ein weiteres Hoch seit Anfang 2022 markiert. Das Rekordhoch bei etwas über 36 950 Punkten ist nun greifbar nah. Der Nasdaq 100 schloss ebenfalls auf einem neuen Hoch seit fast zwei Jahren und befindet sich nur noch zweieinhalb Prozent unter seinem Ende November 2021 erreichten Höchststand. Die Inflationsdaten für November indes fielen wie erwartet aus und dürften kaum Impulse gegeben haben. Der Markt scheine nach wie vor fest davon überzeugt zu sein, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bereits im kommenden Frühjahr senken werde, kommentierte ein Aktienstratege die Stimmung. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow schloss letztlich 0,48 Prozent höher auf 36 577,94 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,46 Prozent auf 4643,70 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Auswahlindex stieg um 0,82 Prozent auf 16 354,25 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen notierte zuletzt 1,5 Minus, während sich der Hang-Seng-Index in Hongkong knapp ein Prozent verlor. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher.



DAX 16791,74 -0,02% XDAX 16802,59 -0,09% EuroSTOXX 50 4536,61 -0,08%

Stoxx50 4072,42 -0,12%

DJIA 36577,94 0,48% S&P 500 4643,70 0,46% NASDAQ 100 16354,24 0,82%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,19 +0,07%

DEVISEN:





Euro/USD 1,0788 -0,08%

USD/Yen 145,65 0,10%

Euro/Yen 157,13 0,02%

ROHÖL:





Brent 72,97 -0,27 USD

WTI 68,38 -0,23 USD

