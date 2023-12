DJ Flughafen Frankfurt steigert im November Passagierzahlen und Frachtaufkommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Frankfurter Flughafen hat im November rund 4,6 Millionen Passagiere abgefertigt. Das waren 12,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber immer noch 9,4 Prozent weniger als im November 2019. Das Frachtvolumen legte im November ebenfalls zu, und zwar um 6 Prozent auf 174.258 Tonnen, wie Fraport weiter mitteilte. Die Zahl der Flugbewegungen am Rhein-Main-Drehkreuz stieg um 8,5 Prozent auf 35.310 Starts und Landungen.

Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen von Fraport verzeichneten überwiegend Zuwächse. Das Aufkommen am Flughafen Ljubljana in Slowenien wuchs dabei deutlich um 37,3 Prozent auf 91.786 Fluggäste an. An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Passagierzahlen um 13 Prozent auf 784.981 Fluggäste. Die brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit rund 1,0 Millionen Passagieren dagegen ein Minus von 12,5 Prozent.

