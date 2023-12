© Foto: Schoening - picture alliance / imageBROKER |



In einem umfangreichen Report nehmen die HSBC-Analysten die (Basis)-Konsumgüter-Branche unter die Lupe und loten die Chancen einzelner Unternehmen aus. Sechs Werte punkten dabei besonders.Das Investmentjahr 2023 war für viele Branchen wegen der geopolitischen Unruhen und damit einhergehender Unsicherheitsfaktoren an den internationalen Finanzmärkten eher durchwachsen. Der Konsumgüter-Sektor ist hier keine Ausnahme und die Vorzeichen bleiben auch im nächsten Jahr herausfordernd, meinen die Finanzmarktexperten von HSBC. In einem über 100 Seiten starken Report haben sie zahlreiche Werte analysiert und deren potenzielle Gewinnchancen ausgelotet, wobei der Fokus auf …