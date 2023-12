Die ZTNA-Lösung von Hillstone Networks schafft es in den SSE-Überblick eines Analystenunternehmens

Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, wurde in den Security Service Edge Solutions Landscape Report für das 4. Quartal 2023 aufgenommen. Der Forrester-Bericht bietet einen Überblick über die Marktlandschaft für Security Service Edge (SSE)-Lösungen, die eingesetzt werden, um Zero-Trust-Zugriff auf Anwendungen und Daten zu ermöglichen und Remote-Mitarbeitende zu schützen. Der Bericht konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Marktdefinition, Geschäftswert, Marktreife, Dynamik, namhafte Anbieter, wichtigste Anwendungsfälle, Funktionalität nach Anwendungsfall und Anbieterfokus auf erweiterte Anwendungsfälle.

"SSE-Lösungen gehen ein echtes Problem an, nämlich Sicherheitslücken in einem immer größer werdenden Netzwerk-Edge", so Tim Liu, CTO und Mitbegründer von Hillstone Networks. "Die Hillstone ZTNA-Lösung bietet Zero-Trust-Schutz im Rahmen eines SSE-Angebots und liefert die Sicherheit, die für eine hybride oder dezentrale Belegschaft erforderlich ist. Zudem schützt sie Anwendungen und Daten unabhängig von der Bereitstellung vom Edge bis zur Cloud."

Mit der Zunahme von Remote- und Hybrid-Arbeitsmodellen haben herkömmliche Netzwerkabgrenzungen deutlich an Effektivität eingebüßt. CISOs stehen vor der Aufgabe, den Zugriff auf Unternehmensressourcen an mehreren Standorten zu sichern: von Netzwerken auf dem Campus, in Zweigstellen, bei Mitarbeitern zu Hause und sogar über öffentliche mobile Netzwerke. Um diese Herausforderungen des hybriden, geräteunabhängigen und ortsunabhängigen Zugriffs zu meistern, umfasst die Edge-Lösungssuite von Hillstone die Zero-Trust Network Access (ZTNA)-Technologie. ZTNA ermöglicht es Unternehmen, den Zugriff unabhängig vom Standort des Benutzers zu sichern, und eignet sich daher gut für die dezentrale Arbeitsweise der heutigen Belegschaft zum Schutz von Anwendungs-Workloads, Unternehmensdaten und Fernzugriff.

Die ZTNA-Lösung von Hillstone baut auf den führenden Firewall-Plattformen von Hillstone auf und bietet die Möglichkeit, fein abgestuften Zugriff auf der Grundlage der Benutzer- und Geräteidentität zu gewähren, wobei die Geräteposition laufend überprüft wird, was eine präzise Durchsetzung von Berechtigungen ermöglicht.

Über Hillstone Networks

Hillstone Networks ist ein führender Anbieter im Bereich der Cybersicherheit und bietet Unternehmen jeder Größe, vom Edge bis zur Cloud und über alle Workloads hinweg, einen tiefgreifenden und breit gefächerten Schutz. Der integrative Cyber Security-Ansatz von Hillstone Networks bietet mehr als 26.000 Unternehmen weltweit Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung. www.hillstonenet.com.

