Der Flughafen Wien verzeichnet weiterhin ein Wachstum bei den Passagierzahlen. Im November 2023 stieg die Zahl der Passagiere gegenüber dem November des Vorjahres um 13,8 Prozent auf 2.669.896 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) und um 12,0 Prozent auf 2.109.407 Reisende am Standort Wien. Damit liegt das Passagieraufkommen im November 2023 in der Gruppe bei 91,8 Prozent und am Standort Wien bei 88,2 Prozent des November 2019.

