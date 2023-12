Mit dem Sprung über die Widerstandszone um 34 Euro hat die Infineon-Aktie Anfang Dezember ein weiteres charttechnisches Kaufsignal generiert. Nachdem das nächste Etappenziel bei 36,20 Euro bereits abgearbeitet wurde, rückt nun als nächstes schon wieder das Jahreshoch bei 40,27 Euro in den Fokus. Rückenwind könnte es am Abend aus den USA geben. Im frühen Handel fehlt dem DAX zunächst frischer Schwung in seiner Rekordjagd. Im Fokus bleibe zunächst die psychologisch wichtige Marke von 17.000 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...