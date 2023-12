Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 14. Dezember trifft sich die europäische Notenbank EZB mit aktualisierten Mitarbeiter-Projektionen u.a. zu Verbraucherpreisen zum letzten Mal in diesem Jahr, so Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG.Die Experten würden keine Veränderungen der aktuellen Notenbankzinssätze erwarten, gleichwohl werde die EZB versuchen, die Erwartungen hinsichtlich anstehender Zinssenkungen im Jahr 2024 mit ihrem datenbasierten Ansatz etwas zu drosseln. Dennoch würden die Ratsmitglieder, allen voran das deutsche Direktoriumsmitglied Prof. Isabel Schnabel, den gesunkenen Inflationsraten Tribut zollen und den immer noch, trotz gegenteiliger Einpreisungen, gering vorhandenen Zinsängsten jede Grundlage nehmen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...