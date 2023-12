DJ MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Fed-Entscheid - Tankan-Bericht stützt Tokio

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Kurz vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank später am Mittwoch ist die Nervosität unter den Anlegern in Ostasien und Australien gestiegen. Zwar herrschte die Überzeugung vor, dass die Federal Reserve den Leitzins bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr unverändert belassen wird, doch ist ungewiss, wie es im kommenden Jahr weitergehen wird. Der Markt hoffe, dass US-Notenbankchef Jerome Powell in seiner Pressekonferenz Hinweise darauf gebe, wann die Fed anfange, die Zinsen zu senken, hieß es. Die am Dienstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise hatten allerdings gezeigt, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist.

Auf den chinesischen Börsen lasteten weiter Konjunktursorgen, geschürt von den am Wochenende veröffentlichten rückläufigen Erzeugerpreisen, die von einer schwachen Nachfrage zeugten. Hoffnungen auf neue Wirtschaftsstimuli haben sich bislang nicht erfüllt. Der Schanghai-Composite-Index sank um 1,1 Prozent. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,4 Prozent nach.

Der japanische Aktienmarkt wurde derweil gestützt von einem überraschend starken Tankan-Bericht der Bank of Japan. Beobachter schlossen aus diesem wichtigen vorlaufenden Konjunkturindikator, dass der japanischen Wirtschaft wohl eine Rezession erspart bleibt. Er liefere der heimischen Notenbank aber auch Argumente für einen Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik, kommentierte Marcel Thieliant, bei Capital Economics zuständig für die Region Asien-Pazifik. Der Nikkei-225-Index stieg um 0,3 Prozent. Angeführt wurde der Index unter anderem von Disco Corp (+9,9%). Gesucht waren auch Advantest (+5,6%) und Tokyo Electron (+4,7%), die von positiven US-Vorgaben profitierten.

Der australische Aktienmarkt schloss ebenfalls im Plus. Für den S&P/ASX-200 ging es um 0,3 Prozent nach oben. Etwas gebremst wurde der Index von einer schwachen Wirtschaftsprognose der australischen Regierung für das kommende Jahr. Pharmawerte waren gesucht. Hier verbesserten sich Neuren Pharmaceuticals um 6,5 Prozent, PolyNovo um 5,5 Prozent und Ramsay Health Care um 1,9 Prozent.

Dagegen fiel der Kospi in Seoul um 1 Prozent, belastet von schwächeren Arbeitsmarktdaten. In Südkorea entstanden im November deutlich weniger Arbeitsplätze als im Oktober. Anleger trennten sich vor allem von Batterie- und Robotikaktien. LG Energy Solution verbilligten sich um 3,4 Prozent und Samsung SDI um 3,6 Prozent. Doosan Robotics büßten im Zuge von Gewinnmitnahmen 4,4 Prozent ein.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.257,80 +0,3% +3,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.926,35 +0,3% +25,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.510,66 -1,0% +12,3% 07:00 Schanghai-Comp. 2.970,40 -1,1% -3,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 -1,3% -17,1% 09:00 Taiex (Taiwan) 17.468,93 +0,1% +23,6% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.102,72 +0,0% -5,0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.446,80 -0,0% -3,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0782 -0,1% 1,0796 1,0780 +0,7% EUR/JPY 157,36 +0,2% 157,02 156,64 +12,1% EUR/GBP 0,8605 +0,1% 0,8593 0,8569 -2,8% GBP/USD 1,2529 -0,3% 1,2566 1,2579 +3,6% USD/JPY 145,96 +0,4% 145,44 145,31 +11,3% USD/KRW 1.320,92 +0,4% 1.315,86 1.313,15 +4,7% USD/CNY 7,1190 +0,1% 7,1141 7,1744 +3,2% USD/CNH 7,2000 +0,1% 7,1928 7,1870 +3,9% USD/HKD 7,8124 +0,0% 7,8091 7,8069 +0,0% AUD/USD 0,6544 -0,2% 0,6558 0,6597 -4,0% NZD/USD 0,6088 -0,7% 0,6132 0,6160 -4,1% Bitcoin BTC/USD 41.058,38 -0,4% 41.228,30 41.770,55 +147,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,05 68,61 -0,8% -0,56 -11,4% Brent/ICE 72,63 73,24 -0,8% -0,61 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.975,84 1.979,54 -0,2% -3,70 +8,3% Silber (Spot) 22,68 22,76 -0,4% -0,09 -5,4% Platin (Spot) 930,53 933,50 -0,3% -2,98 -12,9% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,4% -0,02 -1,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

