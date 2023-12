Andritz erhielt von der chinesischen Dezhou Taiding New Material Science and Technology den Auftrag zur Lieferung einer zweiten chemi-thermomechanischen Faserlinie für das Werk in Pingyuan County. Die bereits im Werk installierte Andritz-Faserlinie ist seit 2021 erfolgreich in Betrieb und versorgt die Papiermaschinen des Unternehmens, die Druck- und Schreibpapier sowie Karton produzieren. Die neue Linie mit einer Kapazität von 400 Tagestonnen wird Pappel-Hackschnitzel zu hochwertigen Fasern verarbeiten. Andritz wird die gesamte Faserlinie von der Hackschnitzelwäsche bis zur Faserstoff-Lagerung mit modernster Ausrüstung ausstatten. Der Lieferumfang umfasst auch das Basis-Engineering sowie die Montage, die Inbetriebnahme und die Inbetriebnahmeüberwachung. Die ...

