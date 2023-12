Das Christkind kommt dieses Jahr einige Tage früher zu den Anlegern - an der Börse gibt es reichlich Geschenke in Form von stattlichen Kursgewinnen. Genau wie der DAX ist auch der S&P 500 auf Rekordkurs: Am Dienstag schloss der Index bei 4.644 Punkten so hoch wie nie. Rekordhochs gab es auch bei diesen AKTIONÄR-Tipps.Der Grund für die Jahresendrally ist die Aussicht auf fallende Zinsen im kommenden Jahr. Volkswirte erwarten im Schnitt vier Zinssenkungen durch die Fed um insgesamt einen Prozentpunkt. ...

