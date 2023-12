© Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die bevorstehende Federal-Reserve-Sitzung könnte einen entscheidenden Moment in der Geldpolitik markieren, nachdem die Zentralbank in den letzten zwei Jahren mit der rasanten Inflation kämpfte.Es ist unwahrscheinlich, dass die Federal Reserve die Zinssätze erhöhen wird. Viel wichtiger ist, was nach der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch wahrscheinlich passieren wird: Ein Umschwung von aggressiven Zinserhöhungen hin zu Plänen für die Zukunft. Laut Michael Gapen, einem US-Ökonomen bei der Bank of America, wird dies die dritte Sitzung in Folge sein, in der die Fed die Zinssätze unverändert lässt. Dies deutet darauf hin, dass die Fed den Zyklus der Zinserhöhungen für …