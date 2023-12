München (ots) -Das Leben ist wie Weihnachten: Wünschen kann man sich viel. Doch welche Erfahrungen muss man machen, damit man erkennt, was das eigene Herz wirklich will? Charly Hübner muss sich diese Frage im modernen Weihnachts-Roadmovie "Alle Jahre wieder" (AT) zunächst nicht stellen: Als Busfahrer Robert fährt er seinen Fernbus alle Jahre wieder von Berlin nach Bayern. Und begegnet dort alle Jahre wieder den gleichen Menschen: Maria Simon als Kathrin, Mama eines herzkranken kleinen Jungen, die nicht mehr so richtig an die Liebe glaubt, Sinje Irslinger als Hanna, die nicht an Beziehungen glaubt, und Klaus Steinbacher als Felix, der ganz klare Vorstellungen davon hat, nach welchem Fahrplan die Liebe funktioniert. Oder doch nicht? Mit jedem Jahr, in dem diese vier aufeinandertreffen, wird immer klarer: Da ist mehr im Spiel als rein weihnachtliche Gefühle. Doch bis Weihnachten wirklich zum Fest der Liebe wird, muss noch so einiges passieren ...Felix Herzogenrath inszenierte die ebenso romantische wie turbulente Weihnachtskomödie nach einem Drehbuch von Tommy Wosch. Neben Sinje Irslinger als Hanna, Klaus Steinbacher als Felix, Charly Hübner als Robert und Maria Simon als Kathrin standen u.a. auch Lisa Kreuzer, Elena Uhlig, Leslie-Vanessa Lill, Philipp Moog, Hans Stadlbauer, Felix Everding, Doris Buchrucker, Lilly-Marie Vogler, Johannes Berzl und Nina Vorbrodt vor der Kamera von Jakob Wiessner. Die Dreharbeiten in Mittenwald, Königsdorf, Oberaudorf, am Tegernsee und in München und Umgebung dauerten bis zum 12. Dezember 2023 an.Zum Inhalt:Im Radio des Fernbusses läuft ein bekannter Weihnachtssong, und Felix (Klaus Steinbacher) hat ein besonders festliches Geschenk im Gepäck: Der 25-jährige Neuberliner möchte seiner langjährigen Freundin Saskia (Leslie-Vanessa Lill) in seiner Heimatstadt Mittenwald einen Heiratsantrag machen! Doch als er einen Tag vor Heiligabend die Heimreise antritt, funkt ein unvorhergesehener Chaosfaktor dazwischen: Fernbus-Mitfahrerin Hanna (Sinje Irslinger) - ebenfalls auf dem Weg zum Weihnachtsfest bei ihrer Oma Paula (Lisa Kreuzer) und überzeugter Single. Obwohl der pflichtbewusste Felix nicht auf die charmanten Avancen von Hanna eingeht, die kurz vor Abfahrt Lover Carlos stehengelassen hat, verschiebt er den Antrag an Saskia in letzter Sekunde auf unbestimmte Zeit. Als sich Felix und Hanna im folgenden Jahr auf der vorweihnachtlichen Heimfahrt wiedersehen, ist er zwar liiert - aber nicht verlobt! Und mit jeder weiteren Begegnung wächst bei beiden der Reiz, etwas auszuprobieren, was eigentlich gar nicht funktionieren kann ..."Alle Jahre wieder" (AT) ist eine Produktion der UFA Fiction (Produzent: Tommy Wosch, Ausführende Produzentinnen: Viola-Franziska Bloess, Nina Sollich) im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Stefan Kruppa, Christoph Pellander) für die ARD für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Das Drehbuch schrieb Tommy Wosch. Regie führte Felix Herzogenrath, hinter der Kamera stand Jakob Wiessner.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Kommunikation und Presse, Kerstin FuchsTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deboxfish films, Philipp GrafTel.: 0176/84347944, E-Mail: graf@boxfish-films.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5671041